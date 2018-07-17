طرح تطبيق Google Phone "" ميزة فلترة المكالمات غير مرغوب فيها، وإرسالها مباشرةً إلى البريد الصوتي، وبالتالي لن يرن هاتفك، ولن تتلقى حتى إشعارًا بالمكالمات الفائتة.

وقالت "غوغل" في صفحة الدعم والمساعدة، انه "ستظل ترى المكالمات التي تمت تصفيتها في سجل مكالماتك وستكون قادرًا على التحقق من أي بريد صوتي تتلقاه".

ويمكن تمكين هذا الخيار، من خلال تبديل بسيط من الإعدادات في تطبيق الهاتف، وتعمل هذه الميزات فقط للمكالمات التي يمكن لـ Google اكتشافها بنجاح، ولكن يمكنك مساعدة النظام عن طريق الإبلاغ عن المكالمات والرسائل المزعجة.

سيريانيوز