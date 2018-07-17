أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، عن عودة 100 من أفراد الشرطة العسكرية من جنوب سوريا بعد انتهاء مهامهم المتمثلة في حماية شحنات المساعدات الإنسانية.

وقالت الوزارة في بيان، أن "جنود الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية عادوا إلى الوطن بعد نجاحهم في أداء مهام خاصة على أراضي الجمهورية العربية السورية ".

وأشار البيان إلى أنه "تم نقل 100 عنصر من الشرطة العسكرية بطائرة النقل العسكري إيل-76 إلى مدرج طيران مازدوك ".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد على إعلان وزارة الدفاع الروسية، عودة مروحيتين عسكريتين من طراز "مي-8 إم أي أش من سوريا إلى مركز المرابطة الدائمة في مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية.

وكان الرئيس الروسي قرر سحب الجزء الأكبر من مجموعة القوات الروسية في آذار 2016، وذلك بصدد نجاح تنفيذ المهام، الأمر الذي حدث بالفعل في نيسان 2017 حيث جرى تخفيض حجم القوات الروسية العاملة في سوريا وسحب نصف قواتها الجوية.

ولا تزال قاعدة حميميم الجوية ومركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس تعمل، وبالإضافة إلى ذلك، يعمل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

يشار إلى أن روسيا بدأت في 2015 عملية عسكرية بسوريا، واتخذت من قاعدة حميميم بريف اللاذقية مقراً لها، حيث قدمت الدعم للجيش النظامي ما ساهم في تغير موازين القوى لصالحه واستعاد السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي.

سيريانيوز