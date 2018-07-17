توجه عشرات الأشخاص سيرا من مخيمات للاجئين السوريين في هضبة الجولان يوم الثلاثاء صوب السياج الحدودي الإسرائيلي الذي توقفوا على بعد نحو 200 متر منه، لكن جنديا إسرائيليا أمرهم بالعودة.

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وقالت رويترز ان ضابطا في جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الآخر من السياج الحدودي خاطب الحشد باللغة العربية عبر مكبر للصوت, قائلا "صباح الخير يا جماعة. ارجعوا عن الشريط لحدود دولة إسرائيل. ابعدوا لورا أحسن ما يصير شي مش منيح. ارجعوا لورا"

وتراجع الحشد الذي ضم نساء وأطفالا ببطء إلى الوراء باتجاه المخيم, بحسب تلفزيون رويترز.

وكانت تقارير اعلامية اشارت الى ان اسرائيل قدمت مساعدات نقدية وامدادات غذائية ووقود وذخائر واسلحة للمجموعات المسلحة المعارضة في المناطق القريبة من الجولان المحتل.

كما اعلنت اسرائيل مرارا انها قدمت خدمات طبية للمئات من المصابين من المجموعات المسلحة في مشافيها في الصراع الدائر بين النظام وتلك المجموعات.

وبدأ الجيش النظامي، يوم الأحد، شن عملية عسكرية في القنيطرة، حيث قصف بلدة مسحرة بالمحافظة ، وسط مواجهات عنيفة مع مجموعات مسلحة معارضة.

وسبق ان دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اسرائيل الى فتح حدودها امام السوريين الفارين من عمليات العنف في درعا.

وكانت اسرائيل اكدت انها لن تسمح بدخول مدنيين سوريين فارين من الحرب في بلدهم لكنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وأسفرت العمليات العسكرية بجنوب سوريا ، عن نزوح أكثر من 320 ألف مدني، بينهم 60 ألفا تجمعوا عند الحدود مع الأردن، بينما توجه آلاف آخرون إلى الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وفقاً للامم المتحدة، لكنها اشارت الى ان معظم النازحين عادوا الى قراهم ومنازلهم.