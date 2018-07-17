أفادت سانا يوم الثلاثاء بوجود أنباء عن التوصل لاتفاق يقضي بتحرير كامل العدد المتبقي من مختطفي قرية اشتبرق والآلاف من أهالي بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وتم التوصل في اخر نيسان الماضي الى اتفاق في مخيم اليرموك يقضي بخروج مسلحي المخيم الى ادلب وتحرير 5 الاف في بلدتي كفريا والفوعة وتحرير 85 من مخطوفي اشتبرق على مرحلتين.

ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من شهرين على تحرير 42 مختطفا من قرية اشتبرق وخمس حالات إنسانية من بلدتى كفريا والفوعة فى اطار تنفيذ اتفاق يقضي بتحرير مختطفي اشتبرق والمحاصرين فى بلدتى كفريا والفوعة.

وارتكب تنظيم "جبهة النصرة" فى 26 نيسان عام 2015 مجزرة فى قرية اشتبرق حيث قتل الارهابيون ما يقارب مئتي مدني واختطفوا العشرات بينهم عائلات بكامل أفرادها في حين نزح المئات من أهالى القرية باتجاه المناطق الامنة عبر الجرارات الزراعية وسيرا على الأقدام.

وتقع قرية اشتبرق بريف جسر الشغور جنوب المدينة، التي تمكن فصيل "جيش الفتح" المعارض من دخولها قبل أيام، واستمرت المعارك بريف المدينة، وسيطر الفصيل على قرية اشتبرق قبل يومين، حيث تعتبر من القرى الحدودية بين محافظتي اللاذقية وإدلب.