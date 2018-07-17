تعتزم "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية تشكيل إدارة موحدة للمناطق التي تسيطر عليها في سوريا، في خطوة من شأنها تعزيز نفوذها في شمال البلاد وشرقها.

وقالت إلهام أحمد المشاركة في رئاسة مجلس "سوريا الديمقراطية" ، لوكالة (رويترز) "هي إدارة منسقة بين المناطق، خدمية لأن في ثغرات ... لتأمين الاحتياجات في كل المناطق ".

وأضافت أن "المبادرة مازالت في مرحلة مبكرة من المناقشات وهدفها هو دمج كل المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية".

وتهدف الخطة التي أعلنت في مؤتمر لمجلس "سوريا الديمقراطية" في مدينة الطبقة إلى دمج عدد من الإدارات أو المجالس المحلية المدنية التي ظهرت في الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا وشرقها.

وكان ناشطون تحدثوا قبل أسابيع عن عقد وحدات "حماية الشعب الكرديّة" جلسات مع وفود تابعة للنظام، بغية عقد اتفاقيات تقضي بمشاركة قوّات النظام السيطرة على مدينة الرقة والمناطق المحيطة الخاضعة لـ"قسد".

وكانت صحيفة (الوطن) المحلية أفادت منذ أيام، نقلا عن مصادر إعلامية عدة ، بتكثيف الاتصالات بين أكراد سوريا ودمشق لبحث ترتيبات تتعلق بمستقبل المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية.

وجاء ذلك بعد إعلان النظام السوري استعداد الجيش شن عملية عسكرية لاستعادة مناطق خاضعة تحت سيطرة "قسد" ، في حال رفضها الحوار، الا ان "مجلس سوريا الديمقراطية" أبدى استعداده للتفاوض مع دمشق بلا شروط.

وتسيطر القوات الكردية،، والتي تحظى بدعم أمريكي، على مساحات واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، بعد طرد تنظيم "داعش"منها، وتتولى الإدارة الذاتية الكردية تسيير شؤونها.

سيريانيوز