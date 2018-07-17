أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاثنين، عن وضع محطة التيم، المصدر المغذي الثاني لمدينة دير الزور بالطاقة الكهربائية، بالخدمة .

وأوضحت الوزارة ،على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أنه "تم إعادة تأهيل وإصلاح المجموعة الأولى الغازية باستطاعة ٣٠ ميغا واط وذلك بخبرات محلية وأيادي وطنية وتحقيق وفر يقدر ب ٢٥ مليون يورو".

وتغذي المحطة مدينة دير الزور ،حيث يعتبر هذا الإنجاز هو المصدر المغذي الثاني للمدينة بعد خط توتر عالي ” جندر ، تدمر ، دير الزور ” ٤٠٠ ك.ف.

وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت في أيار الماضي، عن عودة التيار الكهربائي إلى مدينة دير الزور، بعد إصلاح عطل تعرض له خط توتر عالي 400 ك.ف " جندر , دير الزور " بالقرب من منطقة السخنة .

ومر قطاع الكهرباء في سوريا بظروف وتحديات نتيجة الحرب، بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.

سيريانيوز