دان "الائتلاف الوطني" المعارض "الانتهاكات وأعمال القمع"، التي تمارسها "بي واي دي" (حزب الاتحاد الديمقراطي) التابع لـ "قسد" بحق المدنيين، وخاصة عمليات الاعتقال التي طالت نساء وأطفالاً في مدينة الرقة خلال الأيام الماضية.

واعتبر الائتلاف، في بيان نشر على موقعه الالكتروني، أن "تفريق المظاهرات بالرصاص الحي واعتقال المشاركين فيها، والاعتداء على النساء بالضرب والإهانة والشتم، وفرض حالة من القمع المستمر على المدنيين وملاحقة النشطاء والثوار، يمثل جانباً من السلوكيات المرتبطة بهذه المليشيات والمستنسخة عن أساليب النظام" .

وأكد البيان إدانته لهذه "الانتهاكات والجرائم ولسائر عمليات الخطف والإخفاء القسري وتكميم الأفواه"، معرباً عن "تضامنه الكامل ودعمه للأهالي ولحراكهم السلمي ضد هذه الانتهاكات وضد القوى التي تمارسها".



كما طالب الائتلاف "المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات التي ترتكبها هذه المليشيات بمختلف مسمياتها وأقنعتها، وتجريم كافة أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي تتلقاه والعمل على وقفه فوراً، كما تحمل أي طرف يدعم هذه المليشيات الإرهابية مسؤولية ما تقوم بارتكابه بحق السوريين".



وكانت "قسد" التي تبسط سيطرتها على الرقة، اعتقلت 25 سيدة تظاهرن لإطلاق سراح أقارب لهن اعتقلتهم "قسد" في مدينة الرقة، شمال شرقي سوريا.

وخسر تنظيم "داعش" الرقة، التي كانت ابرز عاقله، بعد حملات عسكرية شنها النظام من جهة و المقاتلين الأكراد، المدعومين من التحالف الدولي، من جهة أخرى.