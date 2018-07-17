صدور قوائم توظيف جديدة لذوي الشهداء المستوفية للشروط الاخبار المحلية شارك

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، قوائم توظيف جديدة لذوي الشهداء المستوفية للشروط.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وذكرت رئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها على (فيسبوك)، ان لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوى الشهداء العسكريين “الزوجة والأبناء” في الحكومة أصدرت قوائم توظيف جديدة لذوي الشهداء المستوفية للشروط. وتم توجيه كتب خاصة بكل طلب للجهات العامة التي يتم فرز الطلبات إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة. ونشرت رئاسة الوزراء قوائم المرحلة الثالثة من تعيين ذوي الشهداء العسكريين وأصدر الرئيس بشار الأسد في وقت سابق قانوناً بحجز 50% من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات لذوي الشهداء. سيريانيوز

2018-07-17 09:19:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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