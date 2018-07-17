نفت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اختلاس مبالغ مالية من (جعالة) بدل إطعام عناصر الامن الداخلي.

وأصدرت الوزارة بياناً، نشرته على موقعها الإلكتروني، أكدت فيه أنه "لا صحة لما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من اختلاس مليارات الليرات المخصصة لإطعام عناصر قوى الأمن الداخلي وذلك بعد صدور قرار بزيادة هذه الجعالة".

وأوضح البيان أن "قرار زيادة (الجعالة) اليومية (بدل الإطعام) من 150 إلى 300 ليرة سورية، بدأ تنفيذه من 1 من شباط 2018، وفي ذلك التاريخ تم صرف البدل إلى جميع الوحدات الشرطية".

ودعت الداخلية وسائل التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة والشفافية وعدم نشر الأخبار الكاذبة تحت طائلة المساءلة القانونية ".

وتناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً ، مقالاً تحدث من خلاله عن حصول اختلاس بمبالغ مالية بمليارات الليرات السورية مخصصة لزيادة بدل الإطعام لعناصر قوى الأمن الداخلي من خلال تأخير استحقاق هذه التعويض لمدة شهر من تاريخ صدور القرار.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء اتخذت في كانون الثاني الماضي، قراراً ينص على زيادة جعالة الإطعام للعسكريين بنسبة 100 بالمئة على أن تتبعها زيادات متتالية.

سيريانيوز