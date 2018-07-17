أصدرت وزارة الصحة،يوم الثلاثاء، تعميما لجميع الصيدليات بسوريا، يقضي بسحب الأدوية التي تحتوي في تركيبتها على مادة الفالسارتان المصنعة في إحدى الشركات الصينية، كاجراء احترازي.

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وقال نقيب صيادلة سورية محمود الحسن ، في تصريح لوكالة (سانا)، ان " المستحضرات الدوائية التي صدر القرار بسحبها تصنع في 25 شركة سورية وهي خاصة بعلاج ارتفاع الضغط الشرياني والأمراض القلبية"، مؤكدا "وجود بدائل لها من انتاج معمل المتوسط وبامتياز من شركة نوفارتس".

وأكد نقيب الصيادلة أن "القرار لا يقتصر على سوريا فقط بل اتخذ في عدة دول من العالم ولا يستدعي القلق، بل يؤكد الرقابة العالمية المستمرة لعمليات تصنيع الدواء حيث تصدر أحيانا قرارات بسحب أدوية بعد ثبوت تأثيراتها الجانبية السلبية عند استخدامها".

وبحسب الصحة، فان " نحو 26 دولة تستورد المادة الفعالة من الشركة الصينية المذكورة واتخذت بالتالي قرارا مماثلا منها مصر والأردن والامارات والمغرب والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وهولندا والنرويج".

وجاء التعميم بناء على تقرير وكالة الأدوية الأوروبية صدر قبل ايام كشفت خلاله عن وجود شائبة قد تكون مضرة في المادة الفعالة المستخدمة لاعداد الدواء المشار إليه.