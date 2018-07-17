حدد قانون الانتخابات العامة شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة المحلية، مع اقتراب موعد فتح باب الترشيح لانتخابات المجالس المحلية والمزمع إقامتها في 16 ايلول المقبل.

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وتتضمن شروط الترشيح لعضوية مجالس الإدارة المحلية، والتي نشرتها صحيفة (الثورة) المحلية، بأن " يكون المرشح متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ".

كما تتمثل الشروط بأن "يكون المرشح متماً الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب".‏

كما نص القانون على أن يكون المرشح غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.‏

ومن شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة المحلية أن يتقدم المرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية بطلب خطي إلى لجنة الترشيح خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب.

ويجوز للمرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه قبل قبول طلبه أمام لجنة الترشيح كما يجوز للمرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه بعد قبول طلبه أمام اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب.‏

ونصت الشروط أنه لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية ولا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح وما يترتب عليه من آثار لاغياً في كل الدوائر ولا يجوز للعاملين الدائمين في ملاك الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.‏

ومن المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في 16 من شهر أيلول المقبل 2018، بموجب مرسوم أصدره الرئيس بشار الاسد.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية في سوريا مطلع عام 2016، بحسب قانون الإدارة المحلية رقم 107، بعد انتهاء ولاية المجالس المحلية في أنحاء البلاد، التي انتخبت نهاية 2011.

ويشار إلى أن الحكومة قررت سابقاً تمديد فترة عمل المجالس المحلية، بسبب تعذر إجراء انتخابات بعد اندلاع الأزمة السورية في آذار عام 2011.