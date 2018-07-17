سيريانيوز :: بوتين يحمل جماعات إرهابية مسؤولية مقتل مدنيين بسوريا

حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الجماعات الإرهابية" مسؤولية زعزعة الاستقرار في سوريا ومقتل المدنيين فيها.

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وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "Fox News" الأمريكية، "أعتقد أن الجماعات الإرهابية التي تقوم بزعزعة الاستقرار في البلد، وخاصة تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" وغيرهما من المنظمات الإرهابية، مسؤولة عن ذلك".

وجاء ذلك رداً على الانباء التي تحدثت حول سقوط ضحايا مدنيين جراء قصف نفذه الطيران الروسي في عدة مناطق بسوريا.

وأضاف بوتين "كان الطيران الأمريكي يقصف مدينة الرقة، وقصفها كان شديدا، وناقشنا مع ترامب العملية الإنسانية. وأعتقد أننا سنحقق تقدما في هذه المنطقة".

وعبر الرئيس بوتين عن "أمله بتحقيق تقدم في التعاون مع واشنطن بشأن التسوية السورية"

وكان بوتين اعلن، في وقت سابق الاثنين، ان العمل على حل الازمة السورية سيتواصل عبر صيغة أستانا، وذلك عقب ساعات على انعقاد قمة جمعته بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في فنلندا.

وجاء تصريح بوتين عقب قمة جمعته بالرئيس ترامب في هلسنكي الاثنين، حيث تم التطرق لعدة ملفات منها المسائل السورية، وأكد بوتين أن روسيا والولايات المتحدة قادرتان على إحلال السلام والاستقرار في سوريا، فيما وصف ترامب المسألة السورية بأنها " مسألة معقدة جدا".

واستضافت العاصمة الفنلدية الاثنين القمة الثنائية الأولى من نوعها بين الرئيسين الروسي والأمريكي، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة توترات على خلفية عدد من القضايا الخلافية لاسيما الملف السوري..

سيريانيوز

2018-07-17 07:09:02