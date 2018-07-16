وقعت فصائل سورية مسلحة، في العاصمة القاهرة، على اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، برعاية مصرية وبضمانات روسية.

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وذكرت وسائل اعلام مصرية ان "الاتفاق تم برعاية المخابرات العامة المصرية وبضمانة روسية من جهة، ورئيس "تيار الغد السوري" أحمد الجربا من جهة أخرى".

وأشارت إلى أن الاتفاق شمل "المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والعمل على تسوية سياسية للأزمة السورية وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين".

ووقعت الفصائل المسلحة في ريف حمص الشمالي، وعلى رأسها "جيش التوحيد"، على الاتفاق "للانضمام لجهود مكافحة الإرهاب في سوريا وإنشاء قوى لحفظ الأمن والسلام في المنطقة."

وتحدثت تقارير اعلامية عن توقيع عدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة في الساحل السوري، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة السورية، برعاية مصرية وبضمانة روسية، وبوساطة رئيس تيار "الغد السوري" أحمد الجربا.

ويأتي الاتفاق في وقت شن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في جنوب سوريا لاسيما بدرعا والقنيطرة، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل المعارضة المسلحة ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.

وتواردت أنباء في وقت سابق من الشهر الجاري عن نيّة الجيش النظامي التحضير لعملية عسكرية في ايلول المقبل، للسيطرة على المنطقة.