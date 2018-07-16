أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الاثنين، مباحثات مع رئيس "منصة موسكو" للمعارضة السورية، قدري جميل، حول تسوية الأزمة السورية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشرته وكالة (سبونتيك)، الى ان بوغدانوف وجميل ناقشا مشاكل التسوية في سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وكذلك الاتفاقيات في إطار عملية أستانا".

وعقدت في الفترة الاخيرة سلسلة لقاءات في جنيف واستانا، ضمت وفود من الدول الضامنة والمعارضة السورية والنظام، وسط خلافات على قضايا لاسيما مصير الرئيس بشار الاسد، فيما استضافت مدينة سوتشي الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني الماضي، مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، ، واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.

ومن المقرر ان يعقد لقاء صيغة أستانا المقبل حول سوريا في سوتشي الروسية اواخر تموز الجاري.