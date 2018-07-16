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مصر تعلن عن قرار جديد بشأن الطلاب السوريين
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الاخبار المحلية
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اعلنت
وزارة التربية والتعليم في مصر موافقتها على تجديد معاملة الطلاب السوريين معاملة
المصريين.
وقال المتحدث لوزارة التربية
المصري أحمد خيري في بيان ، نشرته وسائل اعلام، انه تمت الموافقة على تجديد قرار
معاملة الطلاب السوريين نفس معاملة الطلاب المصريين للعام الدراسي 2018-2019،
تقديرا لما يعانيه الشعب السوري من الاحداث ".
ويذكر أن مصر قد وافقت منذ العام
الدراسي 2012-2013 على معاملة الطلاب السوريين نفس معاملة الطلاب المصريين، وهذه
الموافقات يتم تجديدها سنويًا وكان آخرها العام الدراسي 2017-2018.
ويشار الى أن الرئيس السيسى أصدر
قراراً بمعاملة اللاجئين السوريين مثل المصريين في التعليم والصحة، حيث انتظم حوالي
40 ألف طالب سوري بالمدارس المصرية خلال العام الدراسي 2017 - 2018 ، علاوة على
تقديم الرعاية الصحية الأساسية لحوالي 20 ألف طفل سوري.
سيريانيوز
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2018-07-16 19:41:03
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