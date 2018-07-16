اعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر موافقتها على تجديد معاملة الطلاب السوريين معاملة المصريين.

وقال المتحدث لوزارة التربية المصري أحمد خيري في بيان ، نشرته وسائل اعلام، انه تمت الموافقة على تجديد قرار معاملة الطلاب السوريين نفس معاملة الطلاب المصريين للعام الدراسي 2018-2019، تقديرا لما يعانيه الشعب السوري من الاحداث ".

ويذكر أن مصر قد وافقت منذ العام الدراسي 2012-2013 على معاملة الطلاب السوريين نفس معاملة الطلاب المصريين، وهذه الموافقات يتم تجديدها سنويًا وكان آخرها العام الدراسي 2017-2018.

ويشار الى أن الرئيس السيسى أصدر قراراً بمعاملة اللاجئين السوريين مثل المصريين في التعليم والصحة، حيث انتظم حوالي 40 ألف طالب سوري بالمدارس المصرية خلال العام الدراسي 2017 - 2018 ، علاوة على تقديم الرعاية الصحية الأساسية لحوالي 20 ألف طفل سوري.