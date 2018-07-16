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مصر تعلن عن قرار جديد بشأن الطلاب السوريين
الاخبار المحلية

اعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر موافقتها على تجديد معاملة الطلاب السوريين معاملة المصريين.


 

وقال المتحدث لوزارة التربية المصري أحمد خيري في بيان ، نشرته وسائل اعلام، انه تمت الموافقة على تجديد قرار معاملة الطلاب السوريين  نفس معاملة الطلاب المصريين للعام الدراسي 2018-2019، تقديرا لما يعانيه الشعب السوري من الاحداث ".

ويذكر أن مصر قد وافقت منذ العام الدراسي 2012-2013 على معاملة الطلاب السوريين نفس معاملة الطلاب المصريين، وهذه الموافقات يتم تجديدها سنويًا وكان آخرها العام الدراسي 2017-2018.

ويشار الى أن  الرئيس السيسى أصدر قراراً بمعاملة اللاجئين السوريين مثل المصريين في التعليم والصحة، حيث انتظم حوالي 40 ألف طالب سوري بالمدارس المصرية خلال العام الدراسي 2017 - 2018 ، علاوة على تقديم الرعاية الصحية الأساسية لحوالي 20 ألف طفل سوري.

 

سيريانيوز
2018-07-16 19:41:03
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