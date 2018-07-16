أعلنت قناة (سما)، يوم الاثنين، عن مصرع مراسلها أثناء تغطيته العمليات العسكرية التي يشنها الجيش النظامي في جنوب سوريا.

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واشارت القناة الى ان مراسلها مصطفى سلامة لقي مصرعه أثناء "تغطيته تقدم الجيش النظامي على جبهة القنيطرة".

واوضحت القناة ان " مصرع مصطفى سلامة جاء نتيجة استهداف الإرهابيين منطقة وجوده في تل مسحرة بمحافظة القنيطرة بشكل مباشر".

وكان الفريق الإعلامي لقناة (سما) الفضائية تعرض العام الماضي 2017 للاستهداف من قبل تنظيم "جبهة النصرة"، في محيط قرية ام حارتين بريف ادلب الجنوبي ما أدى إلى مقتل المصور كرم قبيشو وإصابة المراسل عبد الغني جاروخ بجروحز

وسقط في الاونة الاخيرة العديد من الصحفيين والمراسلين والمصورين، خلال تغطيتهم للأحداث في سوريا.

وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" في آذار عام2017، سوريا من بين أخطر الدول بالنسبة للعاملين في المجال الاعلامي، حيث قدرت أعداد القتلى من الصحفيين بنحو 200 شخص منذ العام 2011.