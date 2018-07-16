أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، ان العمل على حل الازمة السورية سيتواصل عبر صيغة أستانا، وذلك عقب ساعات على انعقاد قمة جمعته بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في فنلندا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال بوتين، في تصريحات نشرتها وكالة (سبونتيك)، " سوف نعمل وفي صيغة أستانا، أعني روسيا، وتركيا وإيران، وحول هذا أنا اليوم أبلغت أيضا دونالد ترامب، ولكن نحن مستعدون لجمع هذه الجهود مع جهود ما يسمى بالمجموعة المصغرة للدول، لكي يصبح للعملية طابعا واسعا، وليكون لدينا حظوظ أفضل لنجاح نهائي".

ومن المقرر ان يعقد لقاء صيغة أستانا المقبل حول سوريا في سوتشي الروسية اواخر تموز الجاري.

وجاء تصريح بوتين عقب قمة جمعته بالرئيس ترامب في هلسنكي الاثنين، حيث تم التطرق لعدة ملفات منها المسائل السورية، وأكد بوتين أن روسيا والولايات المتحدة قادرتان على إحلال السلام والاستقرار في سوريا، فيما وصف ترامب المسألة السورية بأنها " مسألة معقدة جدا".

واستضافت العاصمة الفنلدية الاثنين القمة الثنائية الأولى من نوعها بين الرئيسين الروسي والأمريكي، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة توترات على خلفية عدد من القضايا الخلافية لاسيما الملف السوري..

وعقدت في الفترة الاخيرة سلسلة لقاءات في جنيف واستانا، ضمت وفود من الدول الضامنة والمعارضة السورية والنظام، وسط خلافات على قضايا لاسيما مصير الرئيس بشار الاسد، فيما استضافت مدينة سوتشي الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني الماضي، مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، ، واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.