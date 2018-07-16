أعلن مبعوث الرئيس الروسي الى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، يوم الاثنين، عن تطابق الموقفين الروسي والأمريكي فيما يخص تسوية الأزمة السورية سياسياً، وذلك عقب قمة هلسنكي والتي جمعت كلا من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والامريكي دونالد ترامب.

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وقال لافرينتييف، في تصريحات للصحفيين، نشرتها وسائل اعلام روسية، ان "أهداف روسيا والولايات المتحدة حول تسوية النزاع في سوريا عبر السبل السياسية تتوافق".

واشار المسؤول الروسي الى ان "الولايات المتحدة تعتزم بشكل إيجابي بالعمل حول تسوية المشاكل القائمة في سوريا".

واردف ان "الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا هو استقرار الوضع ووقف العمليات القتالية وترتيب العملية السياسية، وهذا أهم شيء بالنسبة لنا الآن".

وبحث الرئيسان الروسي والامريكي، خلال قمة هلسنكي اليوم الاثنين، عدة ملفات منها المسائل السورية، حيث أكد بوتين أن روسيا والولايات المتحدة قادرتان على إحلال السلام والاستقرار في سوريا، فيما وصف ترامب المسألة السورية بأنها " مسألة معقدة جدا".

واستضافت العاصمة الفنلدية الاثنين القمة الثنائية الأولى من نوعها بين الرئيسين الروسي والأمريكي، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة توترات على خلفية عدد من القضايا الخلافية لاسيما الملف السوري..