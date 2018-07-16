قررت فصائل "الجيش الحر" في محافظة درعا حل نفسها واندماجها في تشكيل عسكري تحت مسمى "جيش الجنوب" معلنة في الوقت نفسه حالة "النفير العام".

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واعلن التشكيل الجديد في بيان، نشرته صفحات و مواقع معارضة ، حالة "النفير العام" ، داعياً " جميع الفصائل العاملة في المنطقة للانضمام إلى صفوفهم".

واشار البيان الى الجهوزية في استقبال كل من يرغب بـ "رص الصفوف وتوحيد الكلمة"، مشيرا أن "هذه الفصائل اتخذت قرارها بمتابعة الحرب".

ويضم التشكيل الجديد عددا من الفصائل التابعة لـ"الجيش الحر" هي "جيش الأبابيل"، و"ألوية قاسيون"، و"ألوية جيدور حوران"، و"جيش الثورة" في منطقة الجيدور، و"غرفة عمليات واعتصموا"، و"المجلس العسكري" لبلدة الحارة، إضافة إلى "المجلس العسكري" في بلدة تسيل، وغرفة "سيوف الحق"، ولواء "أحرار قيطة"، و"غرفة عمليات النصر المبين"، بالإضافة إلى الفصائل التي كانت تعمل في المنطقة الشرقية من درعا.

ويأتي ذلك بعد التوصل لاتفاق تسوية في درعا، باستثناء ريفها الشمالي الغربي ، بوساطة روسية، ينص على وقف إطلاق النار وتسليم "الحر" سلاحه الثقيل ، وخروج الرافضين له باتجاه الشمال.

وشن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من مقاتلين تابعين لـ "الجيش الحر" ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.