تفاقمت الاحتجاجات في جنوب العراق، يوم الاثنين، والتي دخلت أسبوعها الثاني، ترافقت مع أعمال عنف، اسفرت عن سقوط عشرات المحتجين مابين قتيل وجريح خلال يومين.

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ونقلت وكالة انباء (واع) العراقية عن وزارة الداخلية ان التظاهرات في العراق أسفرت عن" إصابة 274 عنصرا امنيا".

من جهتها، تحدثت قناة (السومرية) العراقية عن تظاهرات نظمها العشرات، حيث قطعوا شارعاً وسط كربلاء.

وبحسب وسائل اعلام، فان العشرات من المحتجين سقطوا مابين قتيل وجريح في تواصل الاحتجاجات بجنوب العراق، والتي شهدت اقتحام مقرات ادارية وحقل للنفط رغم اعلان الحكومة مساء السبت اتخاذ إجراءات لاحتواء الاضطرابات.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فان "3 محتجين قتلوا واصيب 90 مدنيا و أكثر من 70 منتسبا أمنيا في مواجهات بمدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي العراق

كما خرج الآلاف في تظاهرتين جديدتين في محافظتي ديالى وذي قار في شرق وجنوب بغداد.

لاعتقالات بدأت مساء الأحد، حيث طاردت الشرطة المتظاهرين على الطرق الرئيسية والأزقة بعد مظاهرات في مدينة البصرة، والمناطق الريفية المحيطة بحقول النفط.

وكانت قوات الأمن العراقية في محافظة البصرة، الغنية بالنفط، اعتقلت متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع.

وشهد جنوب العراق منذ أكثر من اسبوع احتجاجات ضخمة، بسبب البطالة والفساد و تردي مستوى الخدمات ، ترافقت مع اعمال عنف اسفرت عن سقوط جرحى.

ويأتي ذلك التوتر في ظل محاولات تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 أيار وشابتها اتهامات بالتزوير.