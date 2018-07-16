أعلن الاتحاد الأوروبي والصين ، يوم الاثنين، أنهما "يدعمان التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأفادت وكالة (سبوتنيك) الروسية، أنه جاء في بيان مشترك صادر عن القمة العشرين بين الجانبين، أن "الاتحاد الأوروبي والصين يدعمان التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، حيث أنه يعتبر السبيل الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار والقضاء التام على الإرهاب في سوريا".

كما دعا الجانبان لتعزيز حماية المدنيين السوريين وتحسين ظروف وصول المنظمات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

وكان قرار مجلس الأمن رقم 2245 اعتمد بيان جنيف ودعا ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

ويأتي ذلك في وقت من المقرر أن يعقد فيه لقاء صيغة "أستانا" المقبل حول الأزمة في سوتشي الروسية أواخر تموز الجاري بحضور الدول الضامنة (روسيا ، تركيا ، ايران) ومراقبون و الأطراف من الحكومة السورية و المعارضة.

سيريانيوز