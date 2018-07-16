سقط ضحايا، يوم الاثنين، جراء شن طيران التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، غارات جوية على ريف البوكمال بدير الزور.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر أهلية قولها ان "قرية السوسة بريف مدينة البوكمال تعرضت لقصف جوي عنيف من طائرات التحالف ما تسبب بمقتل رجل وزوجته وإصابة عدد من أفراد أسرته بينهم نساء وأطفال بجروح خطيرة”.

واسفر قصف التحالف على المنطقة عن حدوث دمار كبير في عدد من المنازل السكنية، بحسب المصادر.

ووقعت حادثة مشابهة، يوم الجمعة الماضي، حيث سقط عشرات الضحايا جراء قصف من التحالف على بلدتي الباغوز فوقاني والسوسة على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف مدينة البوكمال.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي"، كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الإرهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.

ويشن التحالف غارات بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في مناطق بدير الزور والرقة، اسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ، حيث أقر التحالف، في 31 ايار الماضي، بمقتل 892 مدنيا على الأقل في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية في عام 2014.