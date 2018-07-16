أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، عن عودة مروحيتين عسكريتين من سوريا إلى احد المطارات العسكرية بروسيا.

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وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، نشرته وكالة (سبونتيك)، ان مروحيتين من طراز "مي-8 إم أي أش عادتا إلى مركز المرابطة الدائمة في مقاطعة نوفوسيبيرسك".

واشار البيان الى ان "الطاقمين والمروحيتين عادوا بعد إتمام مهام محاربة الإرهاب الدولي بنجاح".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في 4 تموز الجاري، عن عودة 6 طائرات من طراز "سوخوي-25" الهجومية إلى قواعدها في روسيا.

وسبق ان اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، عن عودة 13 طائرة حربية، و14 مروحية، و1140 عسكريا روسيا، من سوريا الى روسيا.

كما عادت، الشهر الماضي، مروحية جديدة من طراز "كا-52" بطاقمها من سوريا إلى روسيا، بحسب تصريح للدفاع الروسية.

وكان الرئيس الروسي قرر سحب الجزء الأكبر من مجموعة القوات الروسية في آذار 2016، وذلك بصدد نجاح تنفيذ المهام، الأمر الذي حدث بالفعل في نيسان 2017 حيث جرى تخفيض حجم القوات الروسية العاملة في سوريا وسحب نصف قواتها الجوية.

يشار إلى أن روسيا بدأت في 2015 عملية عسكرية بسوريا، واتخذت من قاعدة حميميم بريف اللاذقية مقراً لها، حيث قدمت الدعم للجيش النظامي ما ساهم في تغير موازين القوى لصالحه واستعاد السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي.