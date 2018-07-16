كشفت مصادر دبلوماسية، يوم الاثنين، عن إجراء الولايات المتحدة الأمريكية مباحثات مع حلفائها الغربيين بخصوص مصير المتطوعين التابعين لمنظمة "الخوذ البيضاء"، المعروفة باسم "الدفاع المدني السوري" في سوريا،لاسيما بعدما استعاد الجيش النظامي مساحات واسعة من الأراضي من قبضة مجموعات مسلحة معارضة.

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ونقلت شبكة الاخبار الامريكية (سي ان ان)، عن مصدر دبلوماسي قوله ان "عدة محادثات أجريت خلال اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي بين أمريكا والمملكة المتحدة حول إمكانية اجلاء أعضاء المجموعة الى دول غربية".

وأضاف المصدر أن "وفوداً غربية أقنعت الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل والأردن لإيجاد طرق هروب للمنقذين".

واشار المصدر الى ان "مصير وضرورة التخطيط إلى إجلاء ما يقارب 1000 متطوع وأفراد عائلاتهم باتت ضمن تركيز عدة دول مثل أمريكا وكندا والمملكة المتحدة".

وبحسب المصدر، فان "سلامة متطوعي المنظمة قد تكون واحدة من المواضيع، التي سيناقشها ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمتهم يوم الإثنين، على الرغم من وجود بعض القلق بشأن إمكانية الوثوق بموسكو في هذه القضية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت مؤخراَ أن الرئيس دونالد ترامب وافق على تخصيص نحو 6.6 ملايين دولار لتمويل عمليات منظمة "الخوذ البيضاء".

وأشار مصدران دبلوماسيان إلى "إمكانية نقل بعض أفراد المجموعة إلى كندا والمملكة المتحدة، بينما قال مصدران آخران إن "من المتوقع أن تستقبل ألمانيا عدداً من المنقذين أيضاً".

يشار الى أن دمشق وموسكو كانتا قد وجهتا اتهامات لمنظمة "الخوذ البيضاء" بدعم الإرهابيين في سوريا، وبمشاركتها في إعداد "تمثيليات" لحالات استخدام السلاح الكيميائي المزعومة، التي اتهمت واشنطن السلطات في دمشق بالوقوف وراءها واتخذتها ذريعة لشن ضربات ضد القوات السورية.



