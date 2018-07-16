قالت الرئاسة التركية الاثنين إن الرئيس رجب طيب إردوغان أجرى مكالمة هاتفية يوم الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا خلالها أهمية تطبيق خارطة الطريق المشتركة في منبج.

واضافت الرئاسة التركية في بيان لها أن "الزعيمين أكدا خلال المكالمة أن تطبيق اتفاق منبج سيسهم بشكل كبير في حل الأزمة السورية", مضيفا أن "إردوغان وترامب جددا أيضا عزمهما على تحسين العلاقات الثنائية في كل المجالات".

وأعلن مجلس منبج العسكري، الذي يسيطر على مدينة منبج بريف حلب، في وقت سابق الاثنين خروج آخر دفعة من "وحدات حماية الشعب الكردية"، في خطوة تتوافق مع مطلب تركي بانسحابها من المناطق القريبة من حدودها, فيما نفت وزارة الخارجية التركية، انسحاب المقاتلين الأكراد من منبج بـ "شكل كامل"، مشيرة إلى "استمرار انسحاب عناصر وحدات حماية الشعب من الخط الذي تنفذ فيه الدوريات".

كانت الولايات المتحدة وتركيا قد اتفقتا في حزيران الماضي، على "خارطة طريق" بشأن منبج، القريبة من الحدود التركية والخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديموقراطية" التي تضم فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، وتنتشر فيها أيضا قوات أمريكية وفرنسية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، وتشكيل مجلس مدني.

وأعلنت "وحدات حماية الشعب" التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية"، إثر هذا الاتفاق، أنها قررت سحب مستشاريها العسكريين من منبج، لكن من دون أن تحدد متى سينجز هذا الانسحاب.

يشار إلى أن الجدول الزمني حيال خارطة طريق منبج سينفذ خلال 90 يوم، بحسب التصريحات التركية، مشيرة إلى انه سيتم نزع سلاح مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردية" لدى مغادرتهم المدينة منبج، في إطار "خارطة طريق" متفق عليها مع الولايات المتحدة.

سيريانيوز