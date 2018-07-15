كشف مدير عام الخط الحديدي الحجازي حسنين علي عن تلقي أول عرض مقدم من الجانب الإيراني لتنفيذ مشروع نقل الضواحي.

وقال مدير عام الخط الحديدي الحجازي في تصريحات لصحيفة (الوطن) المحلية، نشرتها في عددها الصادر يوم الأحد، أن "العرض تلقته المؤسسة عبر هيئة الاستثمار السورية من شركة (ميللي ساختمان) الإيرانية".

و أكد أنه "سيتم الاجتماع مع ممثلي الشركة لبحث مجريات الموضوع ومختلف التفاصيل حوله".

وكانت ورشات مؤسسة الخطوط الحديدية التابعة لوزارة النقل, بدأت في كانون الثاني الماضي، تنفيذ مشروع مد سكة حديدية بطول 17 كيلومترا من محطة القدم بدمشق إلى مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي.

وسبق، أن أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، نجيب فارس، في كانون الأول الماضي، دخول الشركات الروسية على خط بناء السكك الحديدية في سوريا ، وقال حينها "حصلنا على وعود من الشركات الروسية بتقديم الدعم الكامل بما يخص بناء السكك الحديدية ليكون لها دور كامل في إعادة إعمار سوريا ".

وكانت الخطوط الحديدية تعرضت خلال سنوات الحرب الماضية إلى دمار وسرقة، إذ بلغت الخسائر الموثقة حدود 500 مليار ليرة سورية، بحسب تصريحات سابقة لمدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

وخطت الحكومة السورية باتجاه تعزيز العلاقات مع وإيران في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، داعية إياهم للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، مؤكدة أن لهم الأولوية في تلك المشاريع.

سيريانيوز