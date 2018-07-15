توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقبه الكبير الأول منذ 2016، بتتويجه بطلا لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزه الأحد في النهائي على الجنوب أفريقي كيفن اندرسون الثامن 6-2 و6-2 و7-6 (7-3).

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وهو اللقب الأول لديوكوفيتش في الغراند سلام منذ 2016 حين أحرز لقب رولان غاروس الفرنسية للمرة الأولى في مسيرته، إذ تراجع بعدها مستواه وتأثر بالاصابة التي أنهت موسمه باكرا في صيف 2017.



ورفع الصربي رصيده في ويمبلدون الى أربعة ألقاب (توج أعوام 2011 و2014 و2015)، وفي الغراند سلام الى 13 لقبا، ليصبح على بعد لقب من الأميركي بيت سامبراس صاحب المركز الثالث على لائحة أكثر الفائزين بالغراند سلام.



ويتخلف ديوكوفيتش بفارق 7 القاب عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر، واربعة خلف الاسباني رافايل نادال الذي تواجه والصربي في نصف نهائي النسخة الحالية من ويمبلدون وخرج الأخير منتصرا 6-4، 3-6، 7-6 (11-9)، 3-6، 10-8 في مباراة استمرت على مدى يومين.



ودخل ديوكوفيتش الى البطولة الإنكليزية وهو مصنف في المركز 21 عالميا، وبتتويجه الأحد أصبح اللاعب الأدنى تصنيفا الذي يتوج في ويمبلدون منذ الكرواتي غوران ايفانيسيفيتش عام 2001.



وفي المقابل، فشل اندرسون (32 عاما) في الخروج منتصرا بلقبه الكبير الأول بعد سقوطه عند العتبة الأخيرة للمرة الثانية في مسيرته، إذ سبق أن خسر نهائي فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي على يد نادال، ليفشل بالتالي في أن يصبح أول جنوب افريقي يتوج في البطولات الكبرى منذ مواطنه يوهان كريك الفائز ببطولة استراليا المفتوحة عام 1981.



ولم يجد ديوكوفيتش صعوبة تذكر في حسم المجموعة الأولى لصالحه في غضون 29 دقيقة فقط، ثم واصل تفوقه التام في الثانية التي تقدم فيها 3-صفر بعدما كسر ارسال منافسه الجنوب افريقي في الشوط الأول ثم الخامس ليتقدم 5-1 ثم حسمها على ارساله 6-2 في 43 دقيقة.



وخلافا للمجموعتين الأوليين، فرض التعادل نفسه في الثالثة حتى الشوط الثامن حين حصل اندرسون على فرصة كسر ارسال الصربي لكن الأخير انقذ الموقف ثم كرر الأمر مرتين في الشوط العاشر وأدرك التعادل 5-5.



وحصل اندرسون على فرصة ذهبية لتأجيل الحسم في الشوط الحادي عشر وحسم المجموعة 7-5، لكن ديوكوفيتش قاتل بشراسة وأدرك التعادل 6-6 ليحتكم اللاعبان الى شوط فاصل سيطر عليه الصربي تماما وحسمه 7-3، منهيا المجموعة في ساعة و8 دقائق والمباراة في ساعتين و20 دقيقة.