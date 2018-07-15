أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الأحد، أن الدفعة الأولى من المسلحين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم انطلقت من درعا البلد إلى ادلب شمال سوريا.

وأضافت الوكالة، أن 10 حافلات تحركت بعد ظهر اليوم باتجاه شمال سوريا وعلى متنها 407 من الإرهابيين وعائلاتهم برفقة سيارات تابعة للهلال الأحمر العربي السوري وذلك في إطار الاتفاق القاضي بإخلاء منطقة درعا البلد من المظاهر المسلحة.

وأشارت إلى أن "عملية إخراج المسلحين تتم بدقة عالية عبر اتخاذ جميع التدابير المناسبة حيث يتم تفتيش الحافلات والتدقيق بأسماء الخارجين لضمان عدم إخراج أي شخص غير راغب بالخروج من منزله تحت الضغط والتهديد".

وتابعت الوكالة أنه "تم ضبط ومصادرة أسلحة وذخيرة من بينها قاذف (ار بي جي) داخل الحافلات أثناء تفتيشها".

وبينت أنه "سيتم لاحقا استكمال إخراج المسلحين وعائلاتهم من منطقة درعا البلد تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء الماضي، والقاضي بتسليم المجموعات المسلحة في مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع سلاحها الثقيل والمتوسط للجيش السوري إضافة إلى تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج المسلحين الرافضين للاتفاق".

وكان مصدر ميداني، قال في تصريح لوكالة (سبونتيك)، في وقت سابق من يوم الأحد، عن انتهاء جميع التحضيرات لنقل المجموعات المسلحة وعددها 600 الرافضة لعملية التسوية مع الجيش النظامي من أحياء درعا جنوبي سوريا إلى إدلب في الشمال الغربي.

واستعاد الجيش النظامي درعا المدينة بالكامل في 12 تموز، بعد دخول معظم أحيائها في عملية مصالحة ،برعاية روسية.

وشن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في جنوب سوريا لاسيما بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من مقاتلين تابعين لـ "الجيش الحر" ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.

سيريانيوز