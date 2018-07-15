توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب كأس العالم في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على نظيره الكرواتي 4-2 في المباراة النهائية لمونديال روسيا التي أقيمت بينهما على ملعب لوجنيكي في موسكو.

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وأضاف المنتخب الفرنسي الى سجله لقب مونديال 2018، بعد 20 عاما من تتويجه للمرة الأولى على أرضه عام 1998. أما المنتخب الكرواتي، ففشل في إحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه، علما انه بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى أيضا.



وبات مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، ثالث شخص في تاريخ اللعبة يحرز لقب كأس العالم كلاعب ومدرب، بعد البرازيلي ماريو زاغالو والألماني فرانتس بكنبارو. وكان ديشان قائد تشكيلة المنتخب عام 1998.



وافتتح الكرواتي ماريو ماندزوكيتش التسجيل بهدف خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18، بعد ركلة حرة نفذها الفرنسي انطوان غريزمان، لمست رأس زميله المدافع رافايل فاران قبل ان تتحول من رأس المهاجم الكرواتي الى شباك حارس مرماه دانيال سوباشيتش.



وفي الدقيقة 28، عادل الكرواتي إيفان بيريشيتش بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، هزت شباك الحارس لوريس.



الا ان المنتخب الفرنسي عاود التقدم عبر ركلة جزاء نفذها غريزمان في الدقيقة 38، علما ان الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا احتسب ركلة الجزاء بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر")، والتي أظهرت وجود لمسة يد على بيريشيتش.



وسجل المنتخب الفرنسي هدفين في الشوط الثاني، بداية عبر لاعب خط الوسط بول بوغبا في الدقيقة 59، وبعدها عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لمهاجمه الشاب كيليان مبابي (65). الا ان ماندزوكيتش قلص الفارق في الدقيقة (69)، اثر خطأ في تشتيت الكرة من الحارس لوريس.