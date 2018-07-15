بدأ مجلس مدينة درعا أعمال إعادة تأهيل طريق عام درعا-اليادودة بعد فتحه من قبل الجيش النظامي قبل عدة أيام وإزالة السواتر منه وتأمينه.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) السبت، أن الورشات التابعة للمجلس بالتعاون مع دائرة العلاقات المسكونية والتنمية بدأت بتعزيل وتسوية الطريق وتنظيفه من الأتربة ومخلفات الحرب.

وقال أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا أن "الورشات جهزت الطريق لاستقبال الحركة المرورية بعد توقفها لسنوات"، مشيراً إلى أن "المرحلة التالية ستكون تأهيل الطريق من خلال رصفه وإنارته".

وكانت وحدات الجيش النظامي فتحت طريق عام درعا-اليادودة يوم الثلاثاء الماضي بعد إغلاقه لسنوات من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في اليادودة إلى الغرب من درعا بحوالي 7 كم.

وبدأ الجيش النظامي بعملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في جنوب سوريا لاسيما بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من مقاتلين تابعين لـ "الجيش الحر" المعارض، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة روسية.

واستعاد الجيش النظامي درعا المدينة بالكامل في 12 تموز الجاري، بعد دخول معظم أحيائها في عملية مصالحة ،بالتنسيق مع مركز المصالحة الروسي.

سيريانيوز