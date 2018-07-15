لقي عدد من مسلحي قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، جراء انفجارين في مدينة الرقة وريفها.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عدد من عناصر "قسد" قتلوا بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، بسيارة كانت تقلهم، قرب قرية جديدة كحيط شرق بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي.

وتحدثت بعض المصادر ان قوات "قسد" شنت حملة دهم واعتقال في ناحية الكرامة شرق الرقة إثر تعرض إحدى السيارات التابعة لها، للتفجير بعبوة ناسفة

وفي سياق متصل، اشارت المصادر ونشطاء الى مقتل واصابة عناصر "قسد" إثر انفجار عبوة ناسفة بهم، زرعها مجهولون قرب فندق "التاج" في مدينة الرقة.

ووقعت في الفترة الاخيرة سلسلة هجمات واعتداءات طالت عناصر من "قسد" في مناطق لاسيما دير الزور والرقة، في وقت تشن القوات حملة مداهمات و اعتقالات ضمن حملتها الأمنية لاعتقال من بقي من العاملين مع "داعش" على خلفية الهجمات الأخيرة .