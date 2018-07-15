أجرى وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، مباحثات يوم الاحد، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حسين جابري أنصاري، في دمشق، حول اجتماع سوتشي المقبل والتنسيق لمواجهة مخططات استهداف سوريا.

وقال مصدر في الخارجية السورية، في تصريح لوكالة (سبونتيك)، ان "المعلم استقبل جابري أنصاري ، وبحث معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية والميدانية ".

واشار المصدر الى ان المباحثات تناولت "التنسيق بين البلدين لمواجهة المخططات التي تستهدف استقرار سوريا والمنطقة".

كما بحث الطرفان، بحسب المصدر، "اجتماع سوتشي المقبل لمجموعة آستانا، وأهمية تكثيف التنسيق والتشاور الثنائي في المرحلة المقبلة لمواجهة المخططات التي تستهدف استقرار سوريا والمنطقة".

ومن المقرر ان يعقد لقاء صيغة أستانا المقبل حول سوريا في سوتشي الروسية اواخر تموز الجاري.

واستقبل الاسد، في وقت سابق اليوم، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري انصاري، والوفد المرافق له

وتقدم إيران الدعم للنظام السوري، بشكل عسكري وسياسي واقتصادي، حيث تتواجد قوات الحرس الثوري الإيراني دعما لمعارك الجيش النظامي، كما تدعم طهران مجموعات عدة تعمل في الميدان، وبعضها يعمل على حراسة المراقد الشيعية في سوريا.