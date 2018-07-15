أفادت وكالة (سانا)، يوم الأحد، بانه تم تحرير 5 مختطفين، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منطقة درعا البلد.

وجاء تحرير المختطفين بالتزامن البدء في تجهيز الحافلات التي ستنقل المسلحين "الرافضين للمصالحة" في منطقة درعا البلد الى خارج المحافظة باتجاه الشمال السوري. ..

واستعاد الجيش النظامي درعا المدينة بالكامل في 12 تموز، بعد دخول معظم أحيائها في عملية مصالحة ،برعاية روسية.

وشن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في جنوب سوريا لاسيما بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من مقاتلين تابعين لـ "الجيش الحر" ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.