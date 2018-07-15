نقلت سانا عن مراسلها في مدينة درعا بأنه تم البدء في تجهيز الحافلات التي ستنقل المسلحين "الرافضين للمصالحة" في منطقة درعا البلد الى خارج المحافظة ..

وجاء ذلك بالتزامن مع اعلان مصدر ميداني، في تصريح لوكالة (سبونتيك)، عن انتهاء جميع التحضيرات لنقل المجموعات المسلحة وعددها 600 الرافضة لعملية التسوية مع الجيش النظامي من أحياء درعا جنوبي سوريا إلى إدلب في الشمال الغربي.

أبلغ معارضون وكالة (رويترز)، بأن "مئات من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم يستعدون لمغادرة مدينة درعا باتجاه مناطق تسيطر عليها المعارضة في الشمال." من جهتهم، وقال أبو شيماء وهو مسؤول في المعارضة إن "500 مقاتل على الأقل سيستقلون نحو 15 حافلة وإنه سيكون من بين المغادرين". واستعاد الجيش النظامي درعا المدينة بالكامل في 12 تموز، بعد دخول معظم أحيائها في عملية مصالحة ،برعاية روسية. وشن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في جنوب سوريا لاسيما بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من مقاتلين تابعين لـ "الجيش الحر" ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.

المصدر : سانا