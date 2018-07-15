قدم وزير المشروعات الصغيرة في بريطانيا أندرو غريفيث استقالته، على خلفية قيامه بإرسال رسائل نصية جنسية لامرأتين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ان "الوزير والنائب في البرلمان البريطاني تابع المرأتين على تطبيق سناب تشات لمدة ستة أشهر قبل أن يتواصل معهن في شهر حزيران".

وقالت إيموجين تريهارن، البالغة من العمر 28 عاما، إن "الوزير بدأ بإرسال الرسائل لها بعد أن نشرت مقطعا مصورا لها تبدو فيه مثيرة جنسيا."

وأضافت إيموجين أن "الوزير أخبرها بأنها نشرت الفيديو من أجل دفعه للقيام برد فعل."

وقام الوزير بارسال أكثر من ألفي رسالة لإيموجين التي تعمل في حانة وامرأة أخرى في غضون أسبوعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.، بحسب (بي بي سي).

وبحسب تقارير، فان مكتب رئيسة الحكومة أجبرت الوزير غريفيث أن يتقدم باستقالته جراء أفعاله وفضائحه الجنسية.

و الوزير البريطاني، الذي يبلغ من العمر 47 عاما ، هو عضو في البرلمان منذ عام 2010 .

يشار الى ان وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون تقدم، في عام 2017، باستقالته, إثر اتهامات بفضائح جنسية.