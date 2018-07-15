بدأ الجيش النظامي، يوم الأحد، شن عملية عسكرية في القنيطرة، حيث قصف بلدة مسحرة بالمحافظة ، وسط مواجهات عنيفة مع مجموعات مسلحة معارضة.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان الجيش النظامي اقتحم بلدة مسحرة من عدة محاور، و كثف من قصفه على مواقع ونقاط المسلحين باتجاه التل المشرف على البلدة ، وسط معارك عنيفة .

وتحدثت بعض المصادر عن تقدم أحرزه الجيش النظامي ففي بلدة مسحرة.

من جهتها، أفادت مصادر معارضة بأن الجيش النظامي شن غارات على مسحرة، وسط معارك عنيفة.

وأشارت المصادر الى مقتل عشرات من عناصر الجيش النظامي خلال معارك القنيطرة.

بدوره، قال (المرصد السوري لحقوق الإنسان) ومقاتلون في المعارضة إن "مقاتلات قصفت بلدة تسيطر عليها المعارضة في محافظة القنيطرة في أول هجوم من نوعه منذ عام."

وأضاف المرصد أن "من المعتقد أن الطائرات التي قصفت منطقة مسحرة روسية لأنها كانت تحلق على ارتفاع شاهق".

وقال مصدر آخر في المعارضة المسلحة، وفقا لوكالة (رويترز)، إن "مدفعية من ثكنات الجيش السوري القريبة أطلقت وابلا من الصواريخ على المنطقة".

ودفع النظام منذ أيام بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى محافظة القنيطرة في الجنوب السوري، تمهيداَ لشن عملية عسكرية فيها ضد مجموعات مسلحة.

وجاءت عملية القنيطرة عقب عملية عسكرية شنها الجيش النظامي، منذ 19 الشهر الماضي، بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من مقاتلين تابعين لـ "الجيش الحر" ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.