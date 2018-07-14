بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش النهائي الخامس له في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الماراثوني السبت على الاسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا 6-4، 3-6، 7-6 (11-9)، 3-6، 10-8 في مباراة استمرت على مدى يومين.

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وسيواجه اللاعب الصربي، الفائز بلقب ويمبلدون ثلاث مرات أعوام 2011 و2014 و2015، الاحد الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الفائز على الاميركي جون ايسنر بعد 6 ساعات و36 دقيقة، في ثاني أطول المباريات في تاريخ "الغران سلام".



وتأهل ديوكوفيتش المصنف الثاني عشر الى نهائي إحدى الدورات الكبرى للمرة الاولى منذ فلاشينغ ميدوز 2016 بسبب الاصابة التي ابعدته عن الملاعب وأثرت على مستواه. وبحال تتويج ديوكوفيتش سيحرز لقبه الثالث عشر في البطولات الكبرى، بفارق اربعة القاب عن نادال وسبعة عن السويسري روجيه فيدرر.



وبعد يوم من المباراة الماراثونية بين اندرسون وايسنر، عاد نادال بطل 2008 و2010 وديوكوفيتش الى عشب ويمبلدون، بعد توقف المباراة الجمعة عندما كان ديوكوفيتش متقدما بمجموعتين لواحدة، وذلك لعدم السماح باقامة المباريات حتى وقت متأخر، بحسب قوانين عدم الازعاج التي تطبقها السلطات المحلية.



وتحت انظار كاثرين دوقة كامبريدج وميغان دوقة ساسيكس، ضرب نادال بقوة في المجموعة الرابعة، فكسر ارسال خصمه الغاضب 5-3 وحسمها 6-3. بيد ان اللاعبين قدما افضل ما لديهما في الخامسة التي امتدت الى 18 شوطا وحسمها الصربي 10-8 بعد 5 ساعات و15 دقيقة، لتكون ثاني اطول مباراة في نصف النهائي بعد الاولى الجمعة.