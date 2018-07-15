أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الملف السوري، قبيل اجتماع ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن نتنياهو، في حديث لأعضاء الحكومة الإسرائيلية، أنه "بحث مع ترامب هاتفيا الوضع في سوريا وإيران ".

واشار نتيناهو الى ان "الرئيس الأمريكي أكد مجددا على التزامه تجاه إسرائيل".

وتأتي مباحثات الطرفين قبيل قمة مزمعة بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين المقرر عقدها فى العاصمة الفنلندية هلسنكى الاثنين، حيث من المقرر التطرق لعدة ملفات من بينها الملف السوري.

وتتعثر الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بين النظام السوري والمعارضة ، بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع.