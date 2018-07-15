أعلن الهلال الأحمر العربي السوري، يوم الاحد، عن إدخال قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة درعا في الجنوب السوري.

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واشار الهلال الاحمر، في بيان له، نشرته وكالة (رويترز)، الى ان "9 شاحنات تحمل ثلاثة آلاف عبوة غذائية وصلت إلى بلدتي نصيب وأم المياذن في محافظة درعا قرب معبر حدودي مع الأردن."

وبحسب البيان، فان قافلة المساعدات الانسانية وصلت إلى الأجزاء التي يسيطر عليها الجيش النظامي.

وجاء ذلك بعد أيام على اعلان الأمم المتحدة عن استجابتها لمطلب الحكومة السورية بخصوص تقديم مساعدات إنسانية لأهالي محافظات منطقة الجنوب السوري.

وشن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في جنوب سوريا لاسيما بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من مقاتلين تابعين لـ "الجيش الحر" ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.