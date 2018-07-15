قررت الخطوط الملكية الأردنية وطيران دبي، يوم الأحد، تعليق رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية، وذلك بعد توتر الوضع الأمني على خلفية التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات الجنوبية.

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وأعلنت "فلاي دبي"، وفقا لمانقلته وكالة (رويترز)، "، أن تعليق رحلاتها إلى النجف مستمر، حتى 22 تموز، بسبب وجود ما وصفته بـ"التعطل على أرض المطار".

وقالت متحدثة باسم "فلاي دبي"، التي تسير رحلة واحدة ذهابا وعودة من دبي إلى النجف، إن "الشركة تراقب الوضع".

وفي سياق متصل، ذكرت شركة الخطوط الملكية الأردنية، في بيان ، أنها "علقت أربع رحلات أسبوعيا إلى مدينة النجف ، بسبب الوضع الأمني في مطارها".

يشار إلى أن الملكية الأردنية تشغل أربـع رحلات منتظمة أسبوعياً بين عمان والنجف.

وكان نائب مدير مطار النجف جواد الكرعاوي أكد، سابقاً، وقوع خسائر مادية كبيرة بمحتويات مطار النجف، بعد اقتحامه من قبل محتجين، يوم الجمعة.

والنجف ضمن مدن في جنوب العراق التي شهدت احتجاجات بسبب البطالة والفساد و تردي مستوى الخدمات .