اتهم "الائتلاف الوطني" المعارض، التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بالمساهمة في "قتل السوريين وتشريدهم، والفشل في حمايتهم"، وذلك رداَ على غارات شنها طيران التحالف سابقاَ على ريف دير الزور الشرقي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين..

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وقال الائتلاف، في بيان، نشر عبر حسابه (تويتر)، ان " طائرات التحالف الدولي أغارت على معمل للثلج في ريف ديرالزور الشرقي، وتفيد التقارير بأن الغارة أسفرت عن وقوع مجزرة مروِّعة راح ضحيتها عشرات المدنيين، إذ لا تتوفر إحصاءات دقيقة عن أعداد القتلى والمصابين".

وحمل البيان جميع الدول المشاركة في قوات التحالف الدولي، " المسؤولية عن كل ما ترتكبه من جرائم أو تمارسه من انتهاكات"، مطالبا " بالتحقيق الفوري في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها".

وكان طيران التحالف شن غارات جوية ليل الجمعة، الماضي على بلدة الباغوز فوقاني والسوسة بريف البوكمال بدير الزور تسببت بمقتل مدنيين واصابة العشرات.

واقر التحالف بأن قواته أو "قوات شريكة له" ربما نفذت ضربات على البوكمال بريف دير الزور.

وأضاف البيان "لم يكتف التحالف الدولي بالاستسلام لفشله الذريع في حماية المدنيين من جرائم النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، ولا عجزه عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بوقف القتل في سوريا، بل نراه اليوم مساهماً في قتل السوريين وتشريدهم وتدمير منازلهم".

واشار البيان الى ان "الاستهتار بدماء السوريين وعدم اتخاذ ما يكفي من احتياطات لضمان سلامتهم، هو محل استنكار وإدانة بالقدر نفسه، هذا رغم أن تكرار مثل هذه الجرائم المدانة يكاد يؤكد الشكوك تجاه اتخاذ التحالف القدر اللازم من الاحتياطات لمنع سقوط مدنيين".

وطالب الائتلاف "بالتوقف عن استهداف المدنيين بذريعة الحرب على الإرهاب، في الوقت الذي يترك فيه النظام وميليشياته ومرتزقة الحرس الثوري الإيراني يعيثون في أنحاء سوريا فساداً وخراباً دون أن يتم التصدي لهم".

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي"، كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الإرهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.

يشار الى ان التحالف الدولي، أقر، في 31 ايار الماضي، بمقتل 892 مدنيا على الأقل في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عام 2014.