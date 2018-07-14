وجهت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نداء إلى ألمانيا و الدول الأوروبية من أجل دعم وتوسيع برامج إعادة توطين اللاجئين ومنهم السوريين.

وقال ممثل المفوضية في ألمانيا دومينيك بارتش، في تصريحات لوكالة الأنباء (epd) أنه "في الوقت الحالي نادرا ما يحصل لاجئ على فرصة للوصول إلى أوروبا عبر ما يسمى بعملية إعادة التوطين".

وأضاف بارتش " كنا نتحدث عن 68 مليون نازح في جميع أنحاء العالم، فإن فرصتهم لا تزيد عن واحد بالألف، وهذا بالطبع لا يكفي ".

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 1,4 مليون شخص سيحتاجون لإعادة التوطين في عام 2019 ،وعلى فرض استمرار برامج إعادة التوطين على الوتيرة الحالية، فإن الأمر سيستغرق 18 سنة لإعادة توطين اللاجئين المحتاجين لذلك حول العالم.

وفي عام 2017 ، شكل اللاجئون من سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ثلثي اللاجئين الذين اختارتهم المفوضية لإعادة توطينهم.

يذكر أن الإتحاد الأوروبي استقبل نحو 1.6 مليون من المهاجرين ومن اللاجئين، أغلبهم من سوريا، في الفترة بين عامي 2014 و2016.

سيريانيوز