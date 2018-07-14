احتلت سورية المركز 60 في اولمبياد الرياضيات الدولي في رومانيا حيث نالت برونزيتين حيث تصدرت مع السعودية الدول العربية المشاركة في الاولمبياد.

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وجاء في المرتبة الاولى في الالومبياد الولايات المتحدة حيث حصدت 5 ذهبيات وفضية واحدة متقدمة بالدرجات على روسيا التي حصدت نفس الغلة من الميداليات الذهبية والفضية.

فيما حلت الصين بالمركز الثالث بأربع ذهبيات وفضيتين، تليها في المركز الرابع أوكرانيا، التي حصدت أربع ذهبيات وفضيتين.عربيا، تصدرت سوريا والسعودية الدول العربية المشاركة في المسابقة، وجاء البلدان في المركز الـ60 ضمن الترتيب العام، ونالت سوريا برونزيتين، فيما حصدت السعودية فضية وبرونزية. وحصل على الميداليتين البرونزيتين كل من محمد الحافي ومارك جبور محققين المركز 228.

وشارك في الفريق السوري الذي يتكون من 6 متسابقين, حافظ الأسد نجل الرئيس بشار الاسد حيث جاء في المركز 486 من أصل 615 مشاركا، محرزا بذلك نتيجة أفضل هذا العام عن العام الماضي، حينها احتل المركز الـ528.

وعبر نجل الرئيس السوري في مقابلة مع قناة "برو" الرومانية، عن استغرابه لهذا الاهتمام قائلا "أنا تلميذ عادي عمري 16 سنة، والنتيجة التي حصلت عليها لا تختلف عن نتائج الآخرين، لذلك لا أفهم هذا الاهتمام الزائد الموجه إلي".

وترتب على المشاركين في الأولمبياد، المنعقد ما بين الـ3 والـ14 الجاري، حل 6 معادلات، 3 في كل يوم، وتنتمي هذه المعادلات إلى مختلف مجالات الرياضيات.

ويشار إلى أن اولمبياد الرياضيات الدولي الأول عقد عام 1959 في رومانيا، فيما عقد الاولمبياد الأخير في مدينة رديو جانيرو البرازيلية.