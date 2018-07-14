أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في قونية التركية حكمها بالسجن لمدة 25 عاماً بحق السوري حسن الأحمد بعد إدانته بجرم القتل العمد.

وأفاد موقع (ترك لايف) فإن أحداث هذه القضية تعود إلى السادس من حزيران من العام الماضي حيث ألقت شرطة مدينة قونية (جنوب وسط تركيا) القبض على السوري حسن الأحمد (21) عاما، بتهمة قتل ابن عمه محمد الأحمد بعد شجار بين عائلتيهما.

وكان محمد الأحمد (23) عاماً قد قتل طعنا، بعد خلاف دار بين عائلتين في حي “ساهاباتا شارع التاي”، بسبب إصدار الضجيج، حيث تطور الخلاف إلى مشاجرة جماعية في الشارع تلقى خلالها الضحية طعنة سكين استقرت في قلبه ،وتوفي المغدور لاحقاً في أحد مستشفيات المدينة.

وقال الجاني حسن الأحمد في إفادته الأولى أن هناك عداوة سابقة بينه وبين الضحية، وأن ابن عمه كان يحمل سكيناً في يده.

وأفادت تقارير أن الضحية محمد الأحمد ترك زوجة حامل وطفل بعمر 8 سنوات.

وسبق أن ألقت السلطات التركية القبض على عدد من السوريين بتهم تتعلق بالانتماء لمنظمات ارهابية مثل "داعش" أو تهم تتعلق بالسرقات و القتل و التزوير ومخالفات أخرى.

سيريانيوز