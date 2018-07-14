كشف مصدر رئاسي تركي إن الرئيس التركي أردوغان قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي: إن جوهر اتفاق أستانة يمكن أن ينهار إذا استهدفت قوات الحكومة السورية مدينة إدلب.

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ونقلت رويترز عن مصدر بالرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي السبت بأن الاتفاق الذي يهدف إلى احتواء الصراع السوري قد ينهار إذا استهدفت قوات الحكومة السورية محافظة إدلب.

وأضاف المصدر "الرئيس أردوغان أكد أن استهداف المدنيين في درعا كان مقلقا وقال إنه إذا استهدف النظام في دمشق (محافظة) إدلب بنفس الطريقة فإن جوهر اتفاق آستانة قد ينهار تماما".

وكانت تقارير اعلامية اشارت الى أن القيادة السورية حسمت أمرها بشأن تحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب حيث تعتبر إدلب مفتاح إعلان إنهاء الحرب التي شهدتها البلاد على مدار 8 سنوات.

وكانت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام اشارت الى أن وجهاء من عدة مناطق في محافظة إدلب بادروا للتواصل مع مركز المصالحة الروسي، لتسليم مناطقهم وترتيب التسويات مع الدولة السورية فور توافر الإمكانية عند اقتراب وحدات الجيش.

ومحافظة ادلب ضمن مناطق "خفض التوتر" التي تم اعتمادها عليها خلال اجتماع استانا منتصف ايلول الماضي, في اتفاق مدته 6 اشهر قابل للتمديد.

ويخضع الجزء الأكبر من محافظة إدلب لسيطرة هيئة "تحرير الشام" التي تعد "جبهة النصرة" سابقاً منذ 23 تموز الماضي, مع تقلص نفوذ الفصائل الأخرى.