وافقت الحكومة على تقديم دعم مالي لإعادة اعمار ريف الرقة الشرقي بقيمة إجمالية تتجاوز مليار ليرة.

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ونقلت صحيفة (البعث) عن نائب محافظ الرقة عبيد الحسن قوله ان اعادة الاعمار تتضمن "إزالة الأنقاض بشكل كامل من الريف الشرقي، وفتح وتأهيل طريق وأرصفة بين السبخة ومعدان لكافة مجالس المدن والبلديات، وتأمين مادة الطحين للأفران .

كما تتضمن اعمال التأهيل، بحسب الحسن، "تأمين آليات هندسية لمجالس المدن، وأعمال تأهيل وترميم مقرات لمجالس المدن، وأعمال استبدال شبكات المياه وإصلاح محطات الضخ وشبكات الري، على ان يتم التنفيذ بدءاً من 15 الشهر الجاري.

وتعمل الحكومة على انجاز مشاريع عديدة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمراكز الصحية والمدارس في المناطق المحررة في الرقة، حيث خصصت سابقاً مبلغ قدره 380 مليون ليرة من اجل المحافظة.

وخلفت المعارك و العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش", في الرقة وريفها, خلال الفترة الاخيرة اضرار مادية ودمار بالمباني .

وخسر تنظيم "داعش" الرقة، التي كانت ابرز عاقله، بعد حملات عسكرية شنها النظام من جهة و المقاتلين الاكراد، المدعومين من التحالف الدولي، من جهة اخرى,