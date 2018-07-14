دعت الولايات المتحدة الأمريكية حلفائها إلى المشاركة في "ملء الفراغ" لدى الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من شمال شرق سوريا.

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ونقلت صحيفة (الشرق الاوسط) عن مصادر دبلوماسية غربية قولها ان المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش»، بريت ماكغورك، حث "أعضاء التحالف على المشاركة في حمل العبء عسكرياً ومالياً شمال شرقي سوريا".

ودعا ماكغورك الى "توفير نحو 300 مليون دولار أميركي ونشر وحدات من القوات الخاصة لملء الفراغ لدى الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية".

وكانت انباء ترددت عن نية إدارة ترامب إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا قريباَ، واستبدال القوات الأمريكية هناك بتحالف عربي يضمن "الاستقرار شمال شرقي سوريا".

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم "داعش".