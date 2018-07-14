سقط ضحايا، يوم الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة، كانت مزروعة في أحد الطرق الزراعية في قرية دير ماكر بريف دمشق.

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وذكرت وكالة (سانا)، نقلاً عن مصادر أهلية بأن “العبوة الناسفة انفجرت أثناء عودة عدد من المدنيين من العمل في الأراضي الزراعية على أحد الطرق الزراعية في محيط قرية دير ماكر".

وأشارت المصادر الى ان الانفجار اسفر عن "مقتل اثنين واصابة 4 اشخاص بجروح".

وتعمد التنظيمات المسلحة الى زرع الألغام الارضية والعبوات الناسفة قبيل انسحابها من المناطق والقرى التي يدخلها الجيش النظامي, ما يتسبب بوقوع ضحايا جراء انفجارها.