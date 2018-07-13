تأهل فريقا الشرطة والجيش إلى نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم بعد فوز الأول على المجد بخمسة أهداف مقابل هدف وتعادل الثاني سلبا مع تشرين في إياب نصف النهائي المسابقة.

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وكان المجد فاز ذهابا على الشرطة بنتيجة 3-2 ليتأهل فريق الشرطة بمجموع اللقاءين 7-4.

سجل أهداف الشرطة في المباراة التي جرت اليوم على ملعب الجلاء بدمشق سعيد برو ومحمد عبادي وكامل كواية ومحمد قلفاط هدفين في الدقائق /25 و 27 و 69 و 73 و 94/ بينما سجل هدف المجد الوحيد مازن العيس في الدقيقة 58.



وبدوره استطاع الجيش رغم تعادله سلبا مع تشرين في المباراة التي جرت على ملعب الباسل في اللاذقية وبحضور أكثر من ثلاثين ألف متفرج التأهل إلى المباراة النهائية مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين مقابل لاشيء.



وتقام المباراة النهائية في العشرين من الشهر الجاري.