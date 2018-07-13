الأميركية سيرينا وليامس الى نهائي بطولة ويمبلدون للمرة العاشرة في مسيرتها اخبار الرياضة شارك

بلغت الأميركية سيرينا وليامس المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة العاشرة في مسيرتها، بفوزها على الالمانية جوليا غورغيس 6-2 و6-4، لتلاقي الألمانية أنجليك كيربر في النهائي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وهي المرة الثلاثين تبلغ فيها الأميركية نهائي إحدى بطولات "الغراند سلام" الأربع، علما انها تسعى للقب ثامن في ويمبلدون، والذي سيتيح لها معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب "الغراند سلام" للاسترالية مارغريت كورت (24 لقبا، علما ان عددا منها يعود لما قبل بدء عصر الاحتراف عام 1968).



وباتت سيرينا، التي احرزت فوزها العشرين على التوالي على العشب البريطاني، في سن الـ 36 عاما و291 يوما، ثالث أكبر لاعبة تصل الى نهائي إحدى الدورات الكبرى منذ عصر الاحتراف. كما انها المرة الأولى تبلغ فيها نهائي بطولة كبرى منذ وضع مولودتها الأولى في أيلول/سبتمبر.



ونجحت سيرينا المصنفة 25 في البطولة، في التغلب على منافستها غورغيس المصنفة 13 في الملعب الرئيسي خلال 70 دقيقة.



وتشارك اللاعبة الاميركية في رابع دورة لها منذ ولادة ابنتها أليكسيس-أولمبيا، وتقترب من تحقيق أول لقب كبير في مسيرتها كأم.



وفي امكان سيرينا ان تدخل تاريخ لعبة كرة المضرب من بابه الواسع في حال أحرزت لقب البطولة السبت، إذ ستعادل الرقم القياسي في عدد ألقاب "الغراند سلام" للاسترالية كورت، كما سيسمح لها فوزها الثامن بالتقدم على الالمانية شتيفي غراف للمركز الثاني لأكثر اللاعبات فوزا بلقب ويمبلدون خلف الاميركية مارتينا نافراتيلوفا حاملة اللقب 9 مرات.



وتلاقي وليامس في النهائي السبت الألمانية كيربر التي فازت على اللاتفية يلينا اوستابنكو 6-3 و6-3.



وسبق لكيربر (30 عاما) المصنفة في المركز الحادي عشر ان بلغت نهائي ثالث البطولات الاربع الكبرى في 2016، قبل ان تخسر أمام سيرينا.



وتوجت كيربر، المصنفة اولى في العالم سابقا، بلقبين كبيرين حتى الان كانا في بطولة استراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن ثم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2016.



وتسعى كيربر الى ان تصبح اول المانية تحرز لقب ويمبلدون منذ ان حققت ذلك غراف في 1996. وهي كانت تخوض نصف النهائي في ويمبلدون للمرة الثالثة، والسابعة في البطولات الكبرى. سيريانيوز 2018-07-13 18:48:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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